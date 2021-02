Schiattarella: «Petagna e Meret mi daranno le loro maglie per sostenere la Onlus di Morosini»

Il centrocampista del Benevento, Pasquale Schiattarella, ha rilasciato oggi un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Tra i vari temi affrontati, Schiattarella ha accennato a un bel gesto che farà con Meret e Petagna:

“Per un napoletano è così. La partita del Napoli era l’evento, la festa. Ci si riuniva in casa a pranzo e si guardava la tv. Io, quando ero a Livorno in B, la domenica con mia moglie Virginia andavo a vederlo in trasferta. Domani Petagna e Meret mi daranno un po’ di maglie per dare qualche sorriso a dei bambini che hanno bisogno e sostenere la Onlus di Morosini. Ero in campo accanto a lui quando se ne andò“.