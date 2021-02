Roma – La corsa Champions è tutt’altro che semplice! 4 squadre per 2 posti

L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio alla corsa Champions che il Napoli intraprenderà dalla sfida con il Benevento. Infatti, come riportato dal quotidiano, la volata per i posti che porterebbero nell’Europa dei grandi è tutt’altro che semplice: “Rino Gattuso guarda avanti. Domani c’ è il derby contro il Benevento e il problema numero uno resta la formazione. Ma la salita comincia adesso e si deve percorrere. Da lunedì Gattuso avrà le sue settimane intere di allenamento per lanciare la sfida a Lazio, Atalanta, Roma e Juventus, le dirette concorrenti per due posti in Champions League raccolte in cinque punti“.