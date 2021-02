Pres. Empoli: “Ritorno di Sarri a Napoli? Vi spiego come la penso”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli (ex squadra di Maurizio Sarri), ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del possibile ritorno del tecnico toscano in terra partenopea. Di seguito le sue parole:

“Sarri ha acquisito grande esperienza negli anni, a Napoli continuo a vedercelo bene perchè ci sono tanti giocatori di prospettiva e potenzialmente funzionali al suo gioco, che con lui possono avere una grande crescita. Un po’ come successo con Koulibaly, diventato in pochi anni uno dei difensori più forti e più ambiti in Europa”.