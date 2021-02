Per la prima volta in carriera Victor Osimhen riceve il premio come calciatore nigeriano dell’anno. Nel 2020, per quanto riguarda il The Ballers Awards, l’attaccante azzurro aveva già conquistato il trofeo come miglior giocatore africano nell’anno del campionato francese. Sono due premi che, dunque, arrivano specialmente per quanto fatto con la maglia del Lille. Ma il Napoli, e i tifosi, aspettano di vedere grandi cose anche all’ombra del Vesuvio da parte di un ragazzo molto sfortunato, essendo stato già colpito da due infortuni.