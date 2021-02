GdS – Mertens non ha ancora i 90 minuti nelle gambe ma il suo rientro è fondamentale

“L’importanza di Dries Mertens si è vista nell’ultima mezz’ora contro il Granada, quando l’ingresso del belga ha consentito al Napoli di giocare un calcio più verticale e veloce”. Scrive così La Gazzetta dello Sport sull’assenza pesante negli ultimi due mesi del numero 14 azzurro, uomo da 130 gol realizzati dal 2013 ad oggi.

Mertens però non ha ancora i 90 minuti nelle gambe; tuttavia, il suo rientro dà entusiasmo a tutto il gruppo che domani cercherà una vittoria per restare aggrappato alla corsa Champions. Secondo la Rosea, per Dries ci sarà con ogni probabilità, un ingresso in campo nel secondo tempo. Con i suoi inserimenti e la sua rapidità può essere ancora pericoloso, e soprattutto può dare una grande mano alla squadra contro una difesa contro quella del Benevento che, in 10 uomini, ha saputo difendere lo 0-0 contro la Roma, uno dei migliori attacchi della Serie A.