Gazzetta – Napoli, la crescita si è ormai fermata: urge un cambiamento radicale della strategia

Restano ancora diverse ombre sul progetto del Napoli per la prossima stagione, a partire dall’allentore, con Rino Gattuso che dovrebbe traghettare gli azzurri solo fine a fine stagione. A rivelarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che analizza il futuro del club di Aurelio De Laurentiis, evidenziando l’esigenza del Napoli di un cambiamento radicale rispetto alla strategia che ha portato il club dalla serie C alla Champions, con una crescita notevole avvenuta nei primi 15 anni, ma che ora sembra essersi arrestata.

Le plusvalenze realizzate negli anni e che hanno portato al rafforzamento progressivo della squadra, con la crisi economica che stiamo vivendo non sarà più attuabile. ADL vuole abassare il monte ingaggi e diverse spese non saranno più sostenibili senza entrate. Cedere oggi i propri gioielli non comporterà grandi plusvalenze, inoltre il presidente azzurro non è uno che ama rimetterci di tasca propria, pertanto il rischio che qualcuno possa essere svenduto per far cassa rischia di presentarsi qualora lo scenario attuale non venga stravolto nel breve periodo.