L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Gattuso. Infatti, come riportato dal quotidiano, il mister calabrese dovrà pagare 3.000 euro di multa per una bestemmia: “Una bestemmia costa 3 mila euro a Rino Gattuso. A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex articolo 126 Codice giustizia sportiva), l’ allenatore del Napoli è stato sanzionato con un’ ammenda di 3 mila euro”.