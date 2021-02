Calaiò: “I nomi contano poco adesso bisogna dimostrare senso di appartenenza, contro il Benevento…”

Durante “Calcio, amore e fantasia”, trasmissione in onda su Piùenne, è intervenuto Emanuele Calaiò, ex attaccante azzurro, per parlare delle prossime sfide del Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “Il Napoli andrà meglio contro squadre come il Sassuolo che gioca, ma rischia di complicarsi la vita contro il Benevento perchè ti fa giocare male. I sanniti sono una squadra molto spigolosa, fisica, con la fisicità di Lapadula puoi soffrire ma l’importante adesso è vincere. I nomi contano poco, ora conta la voglia, l’orgoglio, l’appartenenza alla maglia, come contro la Juventus. Gli azzurri in quella partita si sono trasformati portando il risultato a casa”.