Trombetti: “Napoli pronto a rivoluzionare, il presidente è convinto”

Guido Trombetti, ex rettore dell’Università degli studi di Napoli Federico II ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo rivelando alcuni retroscena importanti per il prossimo futuro del Napoli.

Le sue parole:

“Il momento del Napoli? Lo definisco uno stadio confusionale post-traumatico. Ormai dobbiamo arrivare così alla fine del campionato poi si vedrà. Si dovrà costruire il futuro e ci penserà il presidente come ha fatto in quindici anni. Ho parlato con ADL? Voi insistete sempre con questo argomento. Mi vanto di essere un suo buon amico e ci parlo. Stamattina abbiamo parlato, visto che aveva letto del mio articolo che non era sul calcio. Abbiamo parlato della bellezza. Dobbiamo essere lucidi. Gattuso resta fino a fine stagione, poi credo ci sarà un cambio dell’area tecnica. Voi avete letto le critiche di Capello? Sono state aspre. Dobbiamo prendere atto che il Napoli con 24 milioni di budget stipendiale fece un miracolo. Quest’anno c’è un budget di stipendi più alto e siamo settimi. Lo stesso l’anno scorso. Credo che ci saranno sicuramente cambiamenti a fine stagione.