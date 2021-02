Maradona jr: “Gattuso? Chi lo critica ha poca riconoscenza. Giuntoli? Capita che qualche acquisto non renda come si sperava”

Diego Maradona jr è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, durante la sua trasmissione ‘Arena Maradona’, per commentare la fine del cammino europeo degli azzurri: “Gattuso? Ieri è stata la prima volta che non condividevo le sue scelte in un anno e mezzo. Non capisco perchè abbia voluto puntare sulla difesa a 3 e poi io avrei puntato fin dall’inizio su Ghoulam. L’algerino ha avuto un impatto importante sul match. Di positivo non si può trovare nulla nell’eliminazione ai sedicesimi con una squadra come il Granada. Troppi errori da parte dei giocatori sembrano che siano altrove con la testa. Critiche a Gattuso? Poca riconoscenza, non ricordano che lui una portato una Coppa Italia a Napoli. Non accetto neanche le critiche rivolte a Giuntoli, può capitare che qualche acquisto non renda come si sperava”.