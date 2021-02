Mandarini: “De Laurentiis vuole Sarri. Ma c’è un nome di cui si parla poco!”

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, si è soffermato sulla questione allenatore del Napoli presso la rete televisiva Televomero: “Il sogno di De Laurentiis è quello di poter riavere Maurizio Sarri. I contatti ci sono, questo è il progetto del presidente. Vedremo quanto accadrà. Al momento il tecnico è ancora legato alla Juventus di Andrea Agnelli“.

“Secondo me il Napoli segue altri nomi ma che non sono venuti fuori. Nessuno lo dice, ma Aurelio De Laurentiis stima molto il tecnico portoghese Paulo Fonseca, ora mister della Roma. Un nome insospettabile. Non se ne parla molto, ma potrebbe anche essere lui uno dei candidati alla panchina degli azzurri. Da non escludere poi i vari Roberto De Zerbi, Ivan Juric e Vincenzo Italiano“.