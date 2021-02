L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la 24° giornata di Serie A

Dopo la seconda parte degli ottavi di finale di Champions League e il ritorno dei sedicesimi di Europa League, torna la Serie A e anche il fantacalcio. Nella nostra rubrica, anche oggi vi consiglieremo 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti da poter schierare in questa nuova giornata. Andremo, infine, a comporre una TOP 11.

PORTIERI

Cragno – Il primo match di Semplici sulla panchina del Cagliari sarà contro il Crotone. Partita che può riservare qualche pericolo per i sardi che, però, possono contare su uno dei migliori portieri italiani. Cragno proverà a mantenere la porta inviolata e, indubbiamente, può portare a casa un buon voto.

Meret – Per il Napoli è il momento di concentrare tutte le forza nel campionato, essendo uscito dalle coppe. Ancora out Ospina, contro il Benevento toccherà ancora a Meret. Anche qui, nonostante i problemi della difesa azzurra, potremmo avere un buon voto.

Reina – Brutta batosta in Champions League per la Lazio contro i campioni in carica del Bayern Monaco. Adesso però arriva il Bologna, partita dove uno dei portieri di maggior affidamento finora, proprio Reina, potrà tornare sui suoi passi.

DIFENSORI

Maehle – Favorito su Sutalo, a destra la vera garanzia in questo momento per l’Atalanta è rappresentata da Maehle. Essendo ancora infortunato Hateboer, toccherà molto probabilmente ancora a lui contro la Sampdoria, e proverà a dare continuità a un buon momento di forma.

Bastoni (Spezia) – In Spezia-Parma, prima partita del weekend, vedremo sicuramente gli uomini di Italiano che vorranno fare la partita contro un Parma – anche numericamente – in difficoltà. La spinta di Bastoni sarà fondamentale, è una delle rivelazioni di questo campionato e lo può confermare anche questa giornata.

Nuytinck – Reduce da una rete contro il Parma, “mister 6.5” sarà ancora titolare contro la Fiorentina e, in questo momento, metterlo fuori è reato. Vive un gran periodo di forma, appunto coronato dalla rete della scorsa settimana.

Zappa – Passando al 3-5-2, sarà interessante capire l’utilizzo di Zappa all’interno degli schemi di Semplici. Potrà sicuramente essere ancor più importante in fase offensiva giocando come quinto di centrocampo e per questa giornata lo promuoviamo.

Demiral – Il difensore turco è una delle certezze di questa Juventus e va sempre confermato. Con i molti assenti dietro, sarà compito suo e di De Ligt aiutare la Juventus a mantenere la porta inviolata contro il Verona. Partita in cui può far valere la sua fisicità e fare molto bene.

CENTROCAMPISTI

Nainggolan – L’esordio di mister Semplici sulla panchina sarda è atteso questo fine settimana dove, il suo Cagliari, affronterà in terra calabrese il Crotone. Non possiamo non affidarci al capitano di questo team, Radja Nainggolan, che vorrà mettersi in mostra difronte al nuovo allenatore per cercare una vittoria che ormai manca ai rossoblu da diversi mesi.

Castrovilli – Un goal e un assist da subentrante per Gaetano Castrovilli contro lo Spezia, chissà che non possa ripetersi anche contro l’Udinese. Il numero 10 viola infatti questa volta partirà dal primo minuto, in una posizione più congeniale al suo stile di gioco ed è per questo motivo che va schierato senza pensarci troppo!

Perisic – Complice le brutte prestazioni di Ashley Young, Ivan Perisic si è preso con decisione il posto da titolare sulla fascia sinistra dell’Inter. Grandissima prestazione contro il Milan nel derby e ci aspettiamo che possa riproporla contro il Genoa di Ballardini, magari portandoci anche qualche bonus.

Kucka – Il centrocampista del Parma è l’unica nota positiva della squadra di D’Aversa fino a questo momento. Juraj calcia i rigori ed al momento è il capocannoniere della squadra emiliana. Contro lo Spezia sfida molto tosta ma l’impressione è che quando il Parma va in goal, c’è sempre lo zampino dello slovacco per cui schieratelo!

Malinovskyi – Ruslan Malinovskyi è stato, fino a questo momento, un oggetto misterioso del campionato dei bergamaschi. Per lui però, in occasione del match con la Sampdoria, la chance dal primo minuto in un attacco inedito con Muriel e Miranchuk. Per chi ha puntato sul trequartista ucraino è il momento di schierarlo, potrebbero non capitare altre occasioni del genere.

ATTACCANTI

Nzola – Sembra definitivamente sulla via del totale recupero e contro il Parma toccherà a lui. Il francese può rientrare già con i crociati e chissà se subito tornerà ad incidere. Viene da un lungo periodo di stop, questo è noto a noi tutti, e non ha i novanta minuti, ma per Italiano resta di certo un elemento in grado di fare la differenza e speriamo possa portare anche qualche bonus.

Pavoletti – Dopo un periodo sfortunato questa potrebbe essere la stagione della svolta per Leonardo Pavoletti. Dopo una parentesi ombrosa al Napoli e un rientro a Cagliari scandito da numerosi infortuni ora per lui è il tempo del riscatto. Questa giornata arriva il Crotone fanalino di coda.

Ounas – Arrivato lo scorso gennaio dal Cagliari, Ounas ha già dimostrato le sue indubbie qualità. Spinta velocità e fiuto del gol, queste le migliori caratteristiche dell’ex Napoli che da Crotone vuole rilanciarsi, e chissà rilanciare anche i propri fantallenatori. Questo turno per lui e per il suo Crotone c’è il Cagliari.

Lautaro M. – Doppietta nel derby e un periodo straordinario, Lautaro Martinez è ad oggi uno degli attaccanti più in forma del campionato, e al Fantacalcio è stato un acquisto più che azzeccato. Schierarlo è un obbligo, soprattutto questa giornata. Infatti l’Inter affronterà il Genoa e il tandem Lautaro-Lukaku già scalda i motori.

Ribery – Torna dopo un infortunio e Frank Ribery avrà sicuramente voglia di tornare ad incidere. Un outsider del nostro campionato pronto a far esultare i tifosi della Fiorentina ma soprattutto i propri fantallenatori. Si spera quindi in un bonus da parte sua contro l’Udinese.

TOP 11 – (3-4-3) Reina; Demiral, Zappa, Maehle; Kucka, Castrovilli, Nainggolan, Perisic; Nzola, Lautaro M., Ounas.