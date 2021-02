La Repubblica – Domenica c’è il Benevento di Inzaghi

Non c’è tempo per pensare all’eliminazione con il Granada, domenica per gli azzurri arriva il Benevento. Una partita molto complicata, che Pippo Inzaghi sta preparando nel minimo dettaglio nonostante non sarà presente in panchina a causa della squalifica rimediata domenica contro la Roma. L’edizione odierna de La Repubblica, riporta che sarà assente il difensore polacco Glik che verrà sostituito da Tuia. Torna l’esterno nato a Scampia Letizia mentre rimangono ai box Iago Falque ed Improta. A centrocampo confermati Viola, Schiattarella e Hetemaj. Davanti Lapadula e Caprari potrebbero essere supportati da Roberto Insigne, che segnò il suo primo goal in serie A proprio contro il Napoli nella gara d’andata.