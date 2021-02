Il Messagero – Il Napoli fallisce la rimonta, ma è un 2-1 che vale

“Il Napoli fallisce la rimonta contro un Granada opaco, ma è un 2-1 che vale“ scrive Il Messaggero il giorno dopo la sfida con gli spagnoli.

“Una vittoria non va mai buttata via. E al Napoli serve per recuperare un pizzico di fiducia in vista del campionato, ma il 2-1 con il Granada non serve a conquistare la qualificazione agli ottavi di Europa League. Il bicchiere dei rimpianti è pieno fino all’ orlo: gli azzurri sciupano tutto in un primo tempo negativo. Non convince l’assetto scelto da Gattuso: il 3-4-1-2 funziona male“.

“È decisivo Rui Silva: salva su Insigne e soprattutto su Ghoulam. Mertens ha una buona occasione di testa. Il belga gioca mezz’ora e non è ancora al meglio. Avrà bisogno di completare il rodaggio, ma questo Napoli ha bisogno del suo miglior marcatore considerando l’assenza di Osimhen che salterà pure il derby di domenica con il Benevento, vero crocevia della stagione del Napoli”.