Ferri: “Gattuso? Ha fatto un buon lavoro, poi quando ha sentito di contatti con altri allenatori ha pensato che non fosse un ambiente sano da poter raggiungere certi obiettivi”

Riccardo Ferri è intervenuto a Tmw Radio durante ‘Stadio Aperto’: “Non parlerei di fuga sono buone opportunità, ma il Genoa con Ballardini ha fatto solo un punto in meno dell’Inter. I grifoni stanno molto bene sul livello fisico. Partite facili in questa stagione non ci sono state, anche le provinciali hanno adottato una loro identità. Un weekend da sfruttare ma l’avversario non è facile. Napoli ha limiti strutturali? No. All’inizio tutti pensavano che il Napoli fosse il candidato numero uno per dare fastidio alla Juventus. Anche quando fu annullata la partita con la Juve tutti dicevano che il Napoli avrebbe potuto fare bene. Poi sono arrivati i vari infortuni e Gattuso è stato delegittimato dalla società. Bravo però il tecnico a farsi rispettare dalla squadra, infatti i giocatori sono tutti dalla sua. Per me ha lavorato bene Gattuso, poi quando ha sentito di contatti con altri allenatori ha forse pensato che non fosse un ambiente cosi sano da poter raggiungere certi obiettivi”.