Del Piero: “Gattuso sta facendo bene, Napoli piazza difficile”

Alex Del Piero, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato in merito alla gestione di Gattuso nel Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nonostante il momento difficile, con tanti calciatori importanti fuori, il Napoli sta facendo molto bene. È davvero difficile lavorare con un gran numero di infortunati. Poi c’è da aggiungere che quella di Napoli non è una piazza semplice. Il rapporto che Rino ha instaurato con la squadra sottolinea che c’è qualità e unità d’intenti nonostante le difficoltà obiettive. Anche Pioli e Conte hanno avuto bisogno di tempo e anche a Gattuso va dato. In campionato il Napoli è ancora in corsa per gli obiettivi stagionali”.