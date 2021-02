De Giovanni: “Gattuso? L’esonero ora non ha senso. Giuntoli? Fallimento miserabile”

Maurizio De Giovanni, giornalista, è intervenuto durante Marte Sport Live: ”Il Napoli ha mostrato un buon gioco contro il Granada. Nel primo tempo la difesa a 3 avrebbe dovuto assicurare sicurezza e invece abbiamo subito uno dei gol più clamorosi di questa stagione. Manca gioco, certezze e sicurezze a questo Napoli. È una squadra con potenzialità ma non ci crede abbastanza. Inoltre non è riuscito a colmare le assenze importanti. Fa ancora più male uscire contro una squadra come il Granada, che è una squadra modestissima. Il Napoli era stato fortunato nel sorteggio ma non ce l’ha fatta. Esonerare Gattuso? Non ha senso ora abbiamo solo il campionato e bisogna concentrarsi su quello. Cambiare Gattuso avrebbe senso solo se avessimo già sottomano qualcuno con un contratto che può capire le forze e la potenzialità di questa squadra. Penso che il prossimo allenatore del Napoli ora non sia libero, ma stia allenando un’altra squadra. Giuntoli? Fallimento miserabile, basta guardare gli acquisti di Lobotka a 25 milioni e Rrahmani a 17 milioni oppure di aver tenuto gente in scadenza. Ma poi mi chiedo perché il Napoli ieri abbia giocato con Elmas sulla sinistra”