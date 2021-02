Corriere del Mezzogiorno – Napoli Primavera in quarantena

Il Covid questa volta ha colpito il settore giovanile degli azzurri. Infatti secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, l’Asl Napoli 2 ha deciso di mettere in isolamento il gruppo della primavera a causa della positività di alcuni contatti stretti di un paio di ragazzi risultati positivi. Salta la partita in programma con lo Spezia di domani ed anche quella del 6 marzo contro il Lecce. I ragazzi di mister Cascione torneranno in campo il 13 marzo con ben quattro gare da recuperare.