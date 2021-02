Chiariello: “La logica non appartiene a Gattuso. Forse il seme di Sarri ha annebbiato le menti rossonere”

Umberto Chiariello è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante la trasmissione ‘Punto Nuovo Sport Show’: “Battere il Granada non era un’impresa diciamoci la verità. Pensavo che il Napoli scendesse in campo con un 4-2-3-1, ma come ha dimostrato già la logica non appartiene a Gattuso. Anche quando Ancelotti è andato a Milano schierando Callejon come terzino, mi chiedo se sia calcio liquido o folle. Il calcio di oggi è caratterizzato da una follia peggiorativa. Il seme di Sarri forse ha annebbiato le menti rossonere?”