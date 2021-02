CdS – L’arbitro Siebert promosso

Napoli-Granada non è stata una partita facile da dirigere. Non sono mancate le scintille tra i 22 giocatori presenti in campo e nei momenti decisivi l’arbitro Siebert si è fatto trovare pronto, arbitrando in maniera fiscale.

L’edizione odierne del Corriere dello Sport, ripercorre i momenti cruciali del match. Giusto il goal annullato al 5′ di Puertas per fuorigioco. Sei i cartellini giallo estratti dal direttore di gara in soli cinque minuti per placare gli animi. Kenedy e Politano si sono resi protagonisti di un leggero testa e testa, ma il direttore di gara Siebert li grazia evitando possibili parapiglie.