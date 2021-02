CdS – La lettera di Figc, Fip e Fipav

Il mondo del calcio, della pallacanestro e della pallavolo si uniscono per una ripresa comune. L’edizione attuale del Corriere dello Sport, riporta la lettera che i presidenti delle federazioni della Figc, Fip e Fipav hanno inviato al presidente del Consiglio, Mario Draghi:

“Il tema oggetto della nostra missiva è il varo legislativo dei decreti delegati di riforma dello sport che potrebbe trovare compimento nel corso della prossima riunione del Consiglio dei Ministri. Siamo assolutamente favorevoli al pieno riconoscimento di maggiori tutele a favori di atleti e atlete, di allenatori e collaboratori sportivi. Rileviamo come due tematiche in modo particolare, quali l’abolizione del cosiddetto “vincolo sportivo” e la nuova disciplina relativa al “lavoro sportivo”, comportino gravi ripercussioni ai danni delle società sportive che abbiamo il dovere di tutelare. Signor Presidente, le stiamo chiedendo di valutare con grande attenzione l’effetto di tali disposizioni e, se non fosse possibile riconsiderarli nel merito, quantomeno differirne l’entrata in vigore“.