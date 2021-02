CdS – Gattuso “Il primo colpevole sono io”

Il Napoli fallisce anche l’obiettivo della qualificazione agli ottavi di Europa League, adesso il quarto posto diventa l’ultimo vero obiettivo della squadra allenata da Gattuso. Rimangono sedici partite per staccare il pass che porterebbe importanti entrate economiche e permetterebbe agli azzurri di presenziare ancora nell’Europa che conta. Certamente, l’uscita di ieri fa male. Nelle parole di Gattuso al termine della partita, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è tutta la delusione del momento: “Abbiamo preso un goal assurdo. Nonostante le numerose assenze abbiamo dimostrato di che cosa siamo in grado di fare. Non ricordo azioni pericolose create dagli spagnoli. Il rammarico è tanto“.