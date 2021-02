CdM – Zielinski aveva dato speranza! Ennesimi errori della difesa di Gattuso

L’edizione odierna del “Corriere del Mezzogiorno” analizza la sconfitta di ieri sera del Napoli a discapito del Granada. La partita valida per gli ottavi di Europa League ha visto tanti errori difensivi della squadra di Gattuso: “Inizialmente Piotr Zielinski aveva dato speranza agli azzurri con il suo gol, ma il Napoli è stato discontinuo. Il centrocampista del Granada, Montoro, ha approfittato dell’ennesimo errore difensivo della difesa azzurra. Il Napoli con il 3-4-1-2 non è riuscito a mantenere le distanze e il Granada ha sempre dimostrato di mettere in difficoltà gli uomini di Gattuso.