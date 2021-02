Avvenire – Napoli eliminato, avanti Milan e Roma

Il Napoli dice addio anche all’Europa League. La vittoria di ieri al Maradona non basta. Il vantaggio immediato di Zielinski aveva fatto ben sperare poi però, è arrivata la doccia fredda col pareggio di Montoro. Il 2-1 finale siglato da Fabian non rimedia allo 0-2 subito in terra iberica. L’edizione odierna dell’Avvenire commenta il successo delle altre due italiane impegnate in Europa League.

La Roma consolida il vantaggio dell’andata in Portogallo, e si sbarazza del Braga vincendo 3-1 all’Olimpico. Al Milan di Pioli, basta un pareggio sofferto in casa con la Stella Rossa. In virtù del pareggio conquistato al Maracanà di Belgrado con due reti segnate in trasferta, i rossonoreri staccano il pass per gli ottavi di Europa League.