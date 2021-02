Riccardo Trevisani, nel salotto di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’uscita del Napoli dall’Europa League: “Stasera per gli azzurri situazione analoga all’Inter a dicembre. Loro, infatti, sono usciti dalle competizioni europee ed hanno avuto una grande reazione in campionato. Ora l’importante è recuperare gli indisponibili. Con il recupero di Mertens ed il rientro di Osimhen, ci sono i presupposti per fare bene”.