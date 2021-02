Puertas in conferenza stampa: “Il mister e lo Staff ci hanno incoraggiato nell’intervallo e non abbiamo mollato”

Antonio Puertas, centrocampista del Granada, ha partecipato alla conferenza stampa dopo la partita contro il Napoli: “Il mister e lo Staff ci hanno incoraggiato nell’intervallo e non abbiamo mollato. I miei compagni e lo Staff piangono per la felicità, il Granada ha passato molti tempi duri ed adesso saremo felici in ogni circostanza. Giocheremo gli ottavi come se fossero delle finali. Darwin aveva già qualche problema ed ero già pronto ad entrare. Alla fine è andato tutto per il verso giusto e spero che il mio compagno di squadra resti fuori poco tempo”.