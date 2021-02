Napoli, maledizione in Europa League! Gli azzurri nelle ultime 4 volte sono usciti 3 volte ai sedicesimi

Il Napoli è stregato in Europa League. Infatti, gli azzurri, nelle ultime 4 volte in cui hanno partecipato all’Europa League sono usciti 3 volte ai sedicesimi. Dopo la famosa cavalcata del 2015 con l’eliminazione in semifinale con il Dnipro sono arrivate 3 eliminazioni. Nel 2015 ci ha pensato un’altra spagnola, il Villareal, ad eliminare gli azzurri. Nel 2017, sotto la gestione di Sarri e nell’anno dei record, è arrivata la sconfitta ai sedicesimi con il Lipsia. Ed infine arriva la sconfitta di questa sera contro il Granada.