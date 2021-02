Oggi il Napoli tornerà in campo e lo farà allo stadio Maradona contro il Granada, ore 18.55, nel tentativo di rimontare il 2-0 incassato in Spagna appena sette giorni fa.

La gara non sarà visibile in chiaro, quindi verrà trasmessa su Sky, sul canale Sky Sport Uno (numero 254) o sulla piattaforma streaming Now TV.