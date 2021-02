Il Roma – Murales dedicato anche ad Insigne, un segnale per il capitano

Anche a Lorenzo Insigne è stato dedicato un bellissimo murales presso i Quartieri Spagnoli.

Come riportato dall’edizione de Il Roma, il calciatore ha potuto festeggiare i 100 goal con la maglia azzurra ritraendosi in foto sorridente con dietro il disegno a lui dedicato. In tanti stanno incoraggiando il capitano e tutta la squadra in questo momento difficile, ora servirà la risposta sul campo stasera al Maradona alle 18:55. Senza sbagliare di un millimetro per sperare nella qualificazione. E’ ancora tutto in gioco.

Festeggiare i 100 goal contro la Juventus non ha prezzo ed Insigne lo sa, sa bene che questa piazza è pronto a sostenerlo stasera ancora più forte. Il primo passo è stato fatto con questo bellissimo gesto del murales, ora toccherà al capitano rispondere alla stessa maniera.