Il Mattino – Meret crede nella qualificazione, il portiere è carico

Meret si è presentato in conferenza con Rino Gattuso per parlare delle insidie del match.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il portiere ha dichiarato più e più volte che passare il turno stasera è importantissimo. Massima attenzione anche per quanto riguarda il pacchetto difensivo che dovrà riuscire a tenere la porta inviolata, se vuole sperare di passare il turno. Il gruppo è compatto, ha ribadito l’ex Spal.

L’obiettivo dichiarato dal portiere è quello di riuscire a migliorare e capire come evitare i soliti errori, ripetuti nelle ultime gare. E’ poco il tempo per allenarsi, c’è poco tempo. Bisogna subito pensare alla prossima in un ritmo frenetico. Meret ha dedicato attenzione anche all’ormai famosa “partenza dal basso”, un espediente utilizzato da tantissime squadre, che spesso provoca errori in fase di disimpegno. Anche quello è un aspetto che va decisamente tenuto sott’occhio.