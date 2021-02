Il Mattino – Benitez e quella domanda glissata sul Napoli

Rafa Benitez ha rilasciato un’intervista ieri ad Onda Cero, una radio spagnola, parlando di svariati argomenti.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, lo spagnolo ha deciso di non rispondere alla domanda sul ritorno a Napoli. “Meglio non esprimermi”, ha ribadito forte e chiaro. Si è detto ancora molto legato alla piazza ed ai napoletani, al calore che contraddistingue questo popolo da anni e anni or sono. Ha parlato degli uomini della sua stagione, con un focus sulle ottime “recensioni” di Zapata, chiuso però da Higuain al suo arrivo a Napoli.

Si è soffermato su alcuni giovani come Koulibaly e Ghoulam, calciatori all’epoca molto giovani ed affiancati all’esperienza di atleti molto più pronti per età ed esperienza. Quello che, praticamente, manca oggi al Napoli.

Il futuro approdo di Rafa Benitez sulla panchina azzurra non è da escludere, la gara di stasera e le prossime illumineranno il percorso.