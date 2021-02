Gattuso a Sky: “Abbiamo dimostrato di essere superiori al Granada nonostante le assenze. Le colpe sono solo mie, non dei giocatori”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo il match di Europa League contro il Granada, che ha sancito l’eliminazione degli azzurri dalla competizione: “Abbiamo preso un goal assurdo anche oggi. Tre contro uno in area. Bisogna essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Anche con 10 calciatori in meno abbiamo dimostrato di essere superiori. Chi ci rappresenta deve farci rispettare di più. L’arbitro deve dire ai calciatori di non perdere tempo. Nel primo tempo abbiamo giocato massimo 17 minuti. Nel secondo ancora meno. Se una squadra italiana si permette di perdere tempo così, veniamo massacrati su tutti i quotidiani. Non si può giocare così poco”.

“Abbiamo sicuro rischiato qualcosina rispetto all’andata in più. Ce la siamo giocati 1 contro 1 in difesa. Ora bisogna ritrovare le nostre giocate, il nostro gioco, l’entusiasmo. Bisogna continuare così ed aspettare i rientri. Tra due giorni e mezzo avremmo già un’altra sfida importante in campionato. La squadra deve stare tranquilla. Qua la gente deve rompere le scatole al sottoscritto, la squadra deve stare tranquilla. I giocatori devono stare tranquilli. Criticassero a me per i moduli, ma a loro lasciateli stare. Già il peso di questa maglia è difficile. Il primo che deve pagare, se deve pagare sono io. Le colpe sono solo le mie. Ritrovando i calciatori e non ci deprimiamo, pensando che ci mancano 16 partite più 1 da recuperare, ci sono tanti punti a disposizione”.

“Ultimamente stiamo sbagliando tanto. Però ci sta, se vuoi partire dal basso. Così si finisce per lasciare qualcosa per strada. Ghoulam se gioca in questo modo sicuramente potrà essere importante. Oggi ha messo grande qualità, impegno. Ma ora abbiamo bisogno di tutti. La gente che entra dalla panchina ha sempre dato tutto. Ora ci mancano tanti giocatori, l’importante sarà recuperali. Mertens? Ho visto dei miglioramenti rispetto alle altre partite. Oggi l’abbiamo fatto giocare troppo, rispetto ai 10/15 minuti che avevo previsto. Ma deve ancora recuperare. Osimhen? Non so se sarà a disposizione contro il Benevento, dipende anche dalle procedure per questi traumi cranici, non dipende dal nostro dottore”.