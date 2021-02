FOCUS – Napoli-Granada: dove vederla e probabili formazioni

Allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena alle 18:55 l’importantissimo match valido per i sedicesimi di ritorno d’Europa League. Gli azzurri dopo aver fornito una prestazione poco brillante e del tutto insufficiente una settimana fa, ora sono chiamati ad un tipo di prestazione ben differente; con l’arduo compito di dover ribaltare il risultato dell’andata, che vede favoriti gli ospiti con una vantaggio di 2 gol a 0. Vantaggio che il Granada concretizzò in circa 10 minuti demolendo certezze e sogni dei partenopei, sin troppo spenti. Gattuso con Mertens recuperato, ma solo per la panchina, inizia a ritrovare qualche uomo e si spera anche il sorriso che manca da tanto, troppo, sul volto del mister.

Il momento di forma delle due squadre è paragonabile a quello di un altalena, sale e scende, un periodo complesso per tutti con impegni sempre più ravvicinati e decisivi. Gli azzurri nelle ultime 5 hanno collezionato ben 3 sconfitte e solo 2 vittorie, in campionato il piazzamento è sprofondato: da possibili quarti ad ormai settimi, con le insidie che iniziano a crescere e la carenza di risultati utili che non accenna a migliorare. Se il bilancio per gli azzurri non è dei migliori neanche il Granada se la passa benissimo. Infatti per loro sono arrivate 2 pareggi e 3 sconfitte in Liga nelle ultime 5, l’ultima sconfitta contro l’Huesca per 3-2.

Dove vederla:

La partita sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Inoltre sarà anche disponibile in streaming su Sky go con un abbonamento calcio e sport; e su Now Tv con un abbonamento calcio.

Probabili Formazioni:

Napoli (3-4-2-1): Meret; Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani; Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski, L. Insigne; Politano. All.: Gattuso

Granada (4-1-4-1): Rui Silva; Foulquier, Duarte, German, Neva; Gonalons; Kenedy, Herrera, Yan Eteki, Machis; Molina. All.: Martinez.