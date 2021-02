Costacurta: “Gattuso si aspettava di più dai suoi. Non c’è reazione da parte dei calciatori”

Alessandro Costacurta ha lasciato alcune dichiarazioni a Sky riguardo il lavoro compiuto da Gattuso e dei suoi uomini. Ecco quanto estrapolato: “Rino è arrabbiato per la prestazione contro il Granada. La squadra spagnola nelle ultime partite era uscita da vincente solamente contro una squadra di terza serie in Coppa del Re. Si aspettava molto di più dalla squadra ma ciò che ha infastidito di più il mister è stata la mancata reazione da parte dei calciatori. Il tecnico calabrese è da apprezzare per la sua mentalità in quanto non ha mai cercato di trovare alibi nonostante i tanti infortuni.