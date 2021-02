CorrSport – Martinez e la concentrazione del Granada al Maradona

Il tecnico degli spagnolo, Diego Martinez, ha analizzato l’importantissimo match di questa sera contro gli azzurri.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il tecnico ha ribadito che servirà la partita perfetta contro i padroni di casa e che sarà un sogno passare agli ottavi di finale. Sarà emozionante giocare al Maradona ed è un dato di fatto che accomuna tantissime squadre che hanno calcato il manto erboso di Fuorigrotta in questi mesi. L’allenatore è stato accompagnato in conferenza da Machis, ex Udinese, che nella gara di andata servì l’assist per il goal di Kenedy.

“Servirà la partita perfetta”, ha ribadito più e più volte Martinez in conferenza. Gli azzurri dovranno ribaltare, ma nonostante questo il Granada proverà ancora a fare male giocando a viso aperto dall’inizio alla fine.