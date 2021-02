CorrSport – Malcuit può esordire con la Fiorentina contro l’Udinese

Kevin Malcuit potrebbe finalmente esordire con la Fiorentina nella prossima gara di campionato.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, l’ex terzino destro del Napoli è stimato da Prandelli e potrà trovare spazio proprio nella prossima gara dei toscani contro l’Udinese. Le sue quotazioni sono infatti in rialzo; dovrebbe essere favorito su Venuti e Caceres, soprattutto quest’ultimo che è stato adattato spesso e volentieri sulla fascia. Sarebbe una delle poche volte con la squadra a completo dall’inizio del campionato.

Malcuit potrà dimostrare il suo valore per rilanciarsi dopo un primo periodo di assestamento. A Napoli non è sbocciato come avrebbe dovuto, complice anche l’ultimo infortunio dal quale ha fatto fatica a riprendersi prontamente. Poi è finito in secondo piano con la titolarità fissa a destra di Giovanni di Lorenzo e Hysaj.