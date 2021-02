CorrSport – L’argentino Gaich sogna il debutto al Maradona

Adolfo Gaich, calciatore argentino in forza al Benevento, sogna il debutto domenica al Maradona con gli stregoni.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il calciatore è arrivato nella finestra invernale del calciomercato dal CSKA Mosca. Si sente bene fisicamente ed è pronto per il debutto al Maradona nel derby campano tra Benevento e Napoli. Le tante partite in questo momento potrebbe anche permettere ad Inzaghi di concedergli la titolarità per assaporare per la prima volta un match del campionato italiano.

Ventuno anni ed un fisico possente da prima punta, non ha ancora trovato spazio nelle gerarchie del tecnico visto il reparto molto affollato a disposizione. I vari Lapadula e Moncini hanno avuto la meglio fino ad ora, ma il talento del giovane argentino potrebbe sbocciare nelle prossime gare. Si sta integrando bene nell’ambiente e sta imparando velocemente la lingua.

Gaich è pronto all’esordio.