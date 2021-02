L’edizione odierna del “Corriere del Mezzogiorno” analizza la partita che servirà per battere il Granada e per superare il turno. La rimonta non è esclusa e serviranno almeno due gol pre provarci: “L’idea principale di mister Gattuso è di alzare il baricentro, infatti servono tre gol per passare il turno. Biosogna valorizzare il palleggio nelle combinazioni tra Zielinski, Politano e Insigne, il quale dovrà agire da seconda punta.”