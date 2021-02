Come spiega il “Corriere del Mezzogiorno” Dries Mertens non è ancora pronto per giocare titolare per 90 minuti: “Deve mettere minuti nelle gambe, è molto probabile che giochi uno spezzone di gara stasera contro il Granada e domenica contro il Benevento in campionato, per poi tornare dal primo minuto nelle sfide della prossima settimana”