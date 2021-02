Carboni: “Benitez DT? Vuole ancora allenare, vi spiego come stanno le cose”

Antonio Carboni, ex collaboratore di Rafa Benitez, ha parlato ai microfoni di Radio Marte sull’allenatore spagnolo:

“Il Granada dato il risultato maturato all’andata può battere gli azzurri. Il Napoli ha chance di rimonta anche se c’è il rischio di poter prendere gol in qualunque momento e a quel punto cambierebbero gli scenari. Il calcio in Spagna è notevolmente cambiato, il Real e il Barcellona sono calati anche dal punto di vista del mercato, non comprano più così tanto come prima. In Italia oltre alla Juventus c’è ancora tanto per raggiungere il livello spagnolo. Benitez al Napoli? Da allenatore perché no, da direttore tecnico la vedo difficile perché lui ha ancora voglia di allenare. Sono sicuro che non prenderebbe il Napoli in corsa ma soltanto a giugno. Gli azzurri d’altronde hanno tanti alibi, tra cui gli infortuni, quindi non vedo perché cacciare Gattuso, può benissimo farcela e sappiamo tutti che dovunque non si vinca, ci sono malumori”.