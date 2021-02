Covid – Da Seattle suonano l’allarme per la Campania: “Situazione più nera rispetto ad altre regioni”

L’istituto di ricerca di Seattle IHME, che fa capo a Bill Gates, racconta scenari devastanti per alcuni territori nel mondo causa Covid. La loro ricerca si incentra sull’impatto che la pandemia avrà sulla capacità delle terapie intensive di alcune Regioni, e ci sono alcune che vanno incontro a situazioni disastrose e più nere – per questa gestione di terapie -rispetto ad altre. Fra queste Marche, Umbria e anche la Campania, in più le province di Trento e Bolzano. Previsioni che vanno fino a giugno inoltrato.