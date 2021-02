Il Napoli, quest’oggi, ha preparato, nel Centro Tecnico di Castel Volturno, la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League, contro il Granada.

Questo il report: “La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di torelli ed esercizi sulla velocità. Successivamente lavoro tattico ed esercitazioni su calci piazzati. Hysaj ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Ospina e Petagna hanno svolto personalizzato in campo. Demme ha svolto parte del lavoro personalizzato e parte in gruppo. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Lozano e Manolas”.

