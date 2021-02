Oddo: “Gattuso in bilico? La situazione influisce sui calciatori, ma domani il Napoli può farcela”

Massimo Oddo, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni de Il Mattino del momento che stanno vivendo il Napoli e Gattuso. Ecco le sue parole:

Su Gattuso “Non c’è dubbio che adesso sia in discussione, solo a pensarlo è strano dal momento che qualche mesi fa era tra i migliori allenatori emergenti. Il fatto che adesso la posizione di Rino sia molto in dubbio va ad influire sulle prestazioni dei calciatori. Una società forte, secondo me, non deve mai mettere in discussione il proprio allenatore, altrimenti può trovarsi in difficoltà”.

Sul match contro il Granada “Il calcio è bello perchè è imprevedibile, a me è capitato tante volte di perdere 2-0 in una gara d’andata e rimontare al ritorno. Il Napoli ha le carte in regola per ottenere la qualificazione, ma deve entrare in campo con la giusta mentalità”.