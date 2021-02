Napoli-Granada, il crocevia della stagione

Dopo una settimana dalla disfatta di Granada c’è la possibilità di rialzare la testa.

Il Napoli per continuare il suo cammino in Europa League deve rimontare il 2-0 maturato al “Nuevo Los Carmènes”, ma la situazione non sembra essere cambiata molto rispetto all’andata.

Gli azzurri sono reduci da un brutto KO in casa dell’Atalanta, un 4-2 difficile da digerire soprattutto per la prestazione e che ha privato Gattuso del suo unico attaccante a disposizione, Victor Osimhen.

Il Granada arriva al Maradona con un vantaggio molto rassicurante, avranno modo di giocare una partita attendista cercando di sfruttare gli spazi con velocisti come Kenedy e Machis, autori dei due gol dell’andata.

Una squadra tatticamente ben messa in campo che solo negli ultimi mesi ha perso solidità, infatti al momento ha la peggior difesa della Liga, e anche un paio di posizioni in classifica.



Scelte obbligate per i partenopei, sono diversi i giocatori costretti agli straordinari. In porta confermato Alex Meret, davanti a lui Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic e Mario Rui. Il trio di centrocampo sarà composto da Bakayoko, Fabian ed Elmas mentre nel trio offensivo agiranno Zielinski, Insigne e Politano da prima punta.

Il Granada perderà Herrera, infortunatosi nell’ultima gara di campionato contro l’Huesca, che sarà sostituito molto probabilmente da Eteki. Per il resto pochi ballottaggi aperti nella testa del tecnico Martinez, che fino alla fine cercherà comunque di recuperare Vallejo e Soldado.

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz, Elmas; Zielinski, Politano, Insigne.

Granada (4-3-3): Silva; Foulquier, Duarte, Sanchez, Neva; Gonalons, Montoro, Eteki; Machis, Molina, Kenedy.