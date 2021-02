Lippi: “Vi svelo i due allenatori che preferisco in Serie A”

Marcello Lippi, allenatore della Nazionale campione del mondo nel 2006, ha parlato ai microfoni di TMW Radio rilasciando alcune considerazioni sugli allenatori di Serie A. Ecco il suo pensiero:

“Ci sono due allenatori nel campionato italiano che mi piacciono in particolar modo. Uno è Italiano, che ha preparato una squadra improvvisata (lo Spezia, ndr) e poco organizzata per la Serie A. I suoi calciatori giocano in un modo che difficilmente si può vedere in una neopromossa. L’altro è Ivan Juric, che nonostante le tante cessioni sta continuando a fare molto bene alla guida del Verona”.