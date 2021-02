Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ai microfoni di Radio Goal ha parlato di un possibile arrivo a Napoli di Gianluca Petrachi nel ruolo di ds:

“De Laurentiis sta valutando nuovi nomi per il ruolo di direttore sportivo. Il presidente ha preso informazioni su come lavora e sul progetto di Petrachi. Alla Roma scelse Fonseca come allenatore, ha preso il centrocampista Villar a 4 milioni, mentre al Torino acquistò Belotti a 7 milioni”.