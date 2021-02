Il Benevento è già proiettato al derby del Maradona contro il Napoli. Inzaghi sta studiando le alternative per ovviare all’ assenza di Glik. Per fortuna dovrebbe riavere Tuia, fermato domenica solo da un problema gastro-intestinale, insieme con Caldirola, che sembra essere tornato ai suoi livelli standard, e Barba, protagonista contro la Roma di una partita ai limiti della perfezione.

Due le strade percorribili: la prima porta all’ utilizzo di tutti e tre i centrali, secondo quello schema collaudato di spostare Barba come esterno a sinistra. Tuia e Caldirola, in quel caso sarebbero i due centrali. Ma c’ è anche un’ altra opzione, da non scartare a priori. Scegliere solo due centrali e confermare a sinistra Daam Foulon, che contro la Roma ha giocato una buona partita al netto del fallo da rigore dell’ ultimo secondo. Questa seconda ipotesi consentirebbe a Inzaghi di tenere in panchina uno dei tre centrali, da utilizzare in caso di necessità nel corso della gara. Appare evidente che utilizzandoli tutti subito, non ci sarebbero più cosiddetti “piani B” in eventuali momenti di difficoltà. Ci penserà su Inzaghi, perchè il Benevento ha sdoganato definitivamente l’ assunto che contro le grandi sono partite perse in partenza. Anche a Napoli la squadra giallorossa giocherà per fare punti, per raggiungere il più presto possibile la sospirata quota salvezza.

Fonte: Corriere dello Sport