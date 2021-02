Il Roma: “Gattuso ritrova la parola, ADL non può evitare la conferenza”

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, il Napoli aveva dichiarato il silenzio stampa. La Uefa, però, non transige. In caso di disertazione alla conferenza stampa ci sarebbe una penale da pagare.

Ecco quanto evidenziato da Il Roma: “Non ci sono ordini di De Laurentiis che tengano. Oggi alle 13:30 Gennaro Gattuso e Meret dovranno presentarsi in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani pomeriggio contro il Granada allo stadio Maradona. Il patron non avrebbe voluto sentirsi ripetere le solite storie dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Oggi e domani, però, l’articolo 69 della Uefa non fa sconti. Per come si sono messe le cose, se Gattuso non dovesse essere esonerato, il silenzio stampa potrebbe continuare fino al termine della stagione”.