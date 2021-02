Il Mattino: “L’affare su Osimhen è stato fatto dal Lille: due dati lo confermano”

Victor Osimhen, la scorsa estate, è stato venduto dal Lille al Napoli per una cifra complessiva intorno ai 70 milioni di euro.

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, l’affare è stato fatto dal Lille e non dal Napoli: “Osimhen, l’affare è del Lille: 70 milioni e primato in classifica. Il club francese si è assicurato una grossa cifra. Oltre al nigeriano anche la cessione Gabriel all’Arsenal ha portato grandi introiti per il club francese. Due cessioni che il Lille, considerando il primato in classifica, sembra non averne risentito”.