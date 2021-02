Nonostante il massiccio turn ver Diego Martinez ha dovuto fare i conti con nuovi infortuni che hanno decimato ulteriormente la sua squadra: su tutti quello di Yangel Herrera, l’ autore del primo gol al Napoli. Il forte centrocampista venezuelano ha giocato pochi minuti nel secondo tempo a Huesca ed è subito uscito per un problema muscolare che lo tiene in dubbio fino all’ ultimo per la trasferta al Maradona di domani sera.

Al suo probabile forfait, in questi giorni, si sono aggiunti anche gli infortuni di Soro e Quini, mentre Martinez conserva ancora qualche flebile speranza di recuperare Vallejo per la difesa, Milla per il centrocampo e Soldado in attacco. Resta ai box invece, Luis Suarez, altro attaccante su cui il Granada puntava molto a inizio stagione. C’ è pretattica, tuttavia, da parte degli spagnoli, che ieri dopo l’ allenamento mattutino non hanno diramato il classico bollettino medico sulle condizioni degli infortunati.

Fonte: Corriere dello Sport